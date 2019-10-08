Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yle görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yle görüştü

32 dakika önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yle görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'deki Suriyeliler bağlamında Türkiye ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği arasındaki iş birliği ele alındı.

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin de eş başkanlığını yapacağı, 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da hazır bulundu.

Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı Küresel Mülteci Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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