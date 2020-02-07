Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng'i kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng'i kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng'i kabul etti, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Kıran, Büyükelçi Deng'e, Çin'in yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçilmesi doğrultusunda yürüttüğü mücadeleyi takdir ettiğini belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte Çin'le dayanışma içinde bulunduğunu vurgulayan Kıran, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki Türk vatandaşların tahliye edilmesine yönelik yürütülen operasyonda, Çin tarafının sergilediği işbirliği için de minnettar olduklarını aktardı.

Kıran, Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen askeri uçakla tıbbi yardım malzemelerin de Çin'e götürüldüğünü hatırlatarak, Türkiye'nin Çin'le dayanışması kapsamında yardımların ilerleyen günlerde de devam edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Deng, Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Kıran'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Virüs salgınına karşı Çin'in yürüttüğü mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk hükümetinin sergilediği dayanışma ve sağladığı yardımlar için teşekkürlerini ileten Deng, Türkiye'nin verdiği desteği, Türk ve Çin halkları arasındaki derin dostluğun tezahürü olarak gördüklerini ifade etti.

Deng, Türkiye'de kalan Çinli turistlerin ülkelerine geri dönmelerine imkan sağlanmasında Türkiye'nin gerekli kolaylığı göstermesinden dolayı müteşekkir olduklarının altını çizdi.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da Büyükelçi Deng'i kabul ettiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Çin'in aldığı tedbirleri paylaşan ve yardımlarımız için Türkiye'ye teşekkür eden Deng'e virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:12 Kaynak: AA
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