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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Covid -19 sebebiyle yurt dışında 156 vatandaşımızı kaybettik"
41 dakika önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Covid-19 sebebiyle yurt dışında maalesef 156 vatandaşımızı kaybettik" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Covid-19 sebebiyle yurt dışında maalesef 156 vatandaşımızı kaybettik" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün itibarıyla Covid-19 sebebiyle yurt dışında maalesef 156 vatandaşımızı kaybettik. Fransa'da 55, Almanya'da 31, Hollanda'da 22, İngiltere'de 16, Belçika'da 14, ABD'de 7, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2, Lübnan'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:24 Kaynak: İHA
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