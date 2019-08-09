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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan büyükelçilere dondurmalı jest

16 dakika önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 11. Büyükelçiler Toplantısı için Samsun'a gelen büyükelçileri Ordu'nun Ünye ilçesinde misafir etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan büyükelçilere dondurmalı jest, System.String[]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 11. Büyükelçiler Toplantısı için Samsun'a gelen büyükelçileri Ordu'nun Ünye ilçesinde misafir etti. Ünye'nin meşhur dondurmasını ikram eden Bakan Yardımcısı Kıran, elçiler ve diğer Dışişleri Bakan Yardımcıları ile tek tek ilgilenerek dondurma ikramında bulundu.

İkram sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Kıran, "11. Büyükelçiler programı vesilesi ile Samsun'daydık. Büyükelçiler konferansımız sahada ve masada güçlü diploması temasını taşıyordu. İstiklal Mücadelemizin 100. yılı anısına bu yıl konferansımızın bir bölümünü Samsun'da geçirmek istedik. Sayın Bakanımız, milletvekillerimiz, tüm siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Samsun'daki programlarımızı tamamladıktan sonra bakan yardımcılarımız ve büyük elçilerimizi Ünye'de dondurma yemeye gidelim, dedim. Sağ olsunlar onlarda beni kırmadılar. Büyükelçilerimiz Ünye'mizi şereflendirdiler ve aynı zamanda Ünye'mize has dondurmasını da tatmış oldular" dedi.

Kıran ve beraberindeki heyet daha sonra sahil şeridinden yürüyerek Ünye İskelesi'ne geçti. İskelede Ünye manzarasına hayran kalan büyükelçiler, manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi. Kıran ve beraberindekiler kendilerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti. Ünye turu Bakırcılar Çarşısı ve Kadılar Yokuşu gezisiyle devam ederken, bakırcı ustalarıyla sohbet eden büyükelçiler cezve başta olmak üzere bakır eşyalar satın aldı.

Heyet daha sonra Ünye'den ayrılarak Samsun'da havaalanına hareket etti. - ORDU
Samsun, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:27 Kaynak: İHA
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