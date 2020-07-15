Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat verilmemeli ve müttefikimiz ABD, FETÖ'ye karşı gereken adımları atmalıdır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat verilmemeli ve müttefikimiz ABD, FETÖ'ye karşı gereken adımları atmalıdır." dedi.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu

Kıran, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı münasebetiyle Washington merkezli Türk Miras Vakfının (THO) düzenlediği panelde değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz 2016'da FETÖ iltisaklı darbecilerin Türkiye'yi karanlığa gömme girişiminde bulunduğunu ancak halkın direnişi sayesinde başarısız olduklarını belirten Kıran, darbe girişiminin akamete uğramasını "Türkiye'nin demokrasi zaferi" olarak tanımladı.

Müttefik ülkelere sitem etti

Kıran, Türkiye'nin darbecilerle mücadele ederken bazı dost ve müttefik ülkelerin darbeye zamanında karşı çıkmamasının da talihsizlik olduğuna dikkati çekerek, "O gece bizim yanımızda olanlarla olmayanları not ettik. Maalesef bazı dostlarımız bu gerçeğe gözlerini kapadılar ve FETÖ üyeleri bazı ülkeleri sığınacak liman haline getirdiler." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bazı ülkelerin, Türkiye'nin FETÖ terör örgütünü yargılama çabalarını bile engellemeye çalıştığına dikkat çekti.

Birçok ülkenin de FETÖ konusunda Türkiye ile iş birliği yaptığının altını çizen Kıran, "Maalesef ABD, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyen bu sinsi örgüte karşı bu şekilde (diğer ülkelerin yaptığı iş birliği gibi) önemli adımlar atamadı." dedi.

Kıran, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana ABD'de önemli bir alan elde ettiğini ve örgütün halen Amerikan sisteminden milyarlarca dolarlık kazançla faydalandığını anlattı.

FETÖ'nün ABD vergi ve federal teşvik sistemini suistimal ettiğini örneklerle anlatan Kıran, "Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat verilmemeli ve müttefikimiz ABD, FETÖ'ye karşı gereken adımları atmalıdır." çağrısında bulundu.

"Bu bir partinin meselesi değil"

Aynı panelde konuşan Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds ise Türk-Amerikan ilişkilerinde FETÖ'nün sorun teşkil ettiğine ve bu konuya Türkiye'deki bir partinin sorunu olarak bakmanın yanlış olduğuna işaret etti.

Reynolds, "Türkiye'de hükümeti eleştirenler de FETÖ'ye karşılar dolayısıyla bu bir partinin meselesi değil." dedi.

O gece darbe girişiminin başarılı olması durumunda bunun sadece bir darbe olarak kalmayacağını vurgulayan Reynolds, Türkiye'nin birkaç saat içinde Suriye gibi bir yere dönüşme riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 23:28 Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
23:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 04:00:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ'nün Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemesine fırsat... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]