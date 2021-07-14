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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ tehdidini hiçbir ülke küçümsememeli" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "FETÖ tehdidini hiçbir ülke küçümsememeli"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:12
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini hiçbir ülkenin küçümsememesi gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin müttefiklerini FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye çağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini hiçbir ülkenin küçümsememesi gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin müttefiklerini FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye çağırdı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyince (DTİK) "15 Temmuz: Güvene Dayalı İş Birliği Paneli ve DEİK Özel Teşekkür Töreni" düzenlendi.

Sheraton Otel'de düzenlenen törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bazı ülkelerin büyükelçileri ve iş insanları katıldı.

Burada konuşan Kıran, Türkiye'nin tarih boyunca terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini, darbenin farklı şekillerine maruz kaldığını ve 15 Temmuz 2016'da da darbenin kalkışma şeklindeki türüne FETÖ eliyle muhatap olduğunu belirtti.

FETÖ'nün iç yüzünü herkesin iyi bildiğini vurgulayan Kıran, bazı yabancı muhataplarının FETÖ'nün hedeflerini çok iyi bilmelerine rağmen müttefik ruhuyla bağdaşmayacak şekilde davranmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Kıran, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Türkiye'nin müttefiklerinin kendilerine destek olduğunu, bazılarının ise telefonlara dahi çıkmadığını hatırlattı.

FETÖ'nün eğitimin, inancın ve iş dünyasının yatırımlarını istismar ettiğini aktaran Kıran, "Müttefiklik ruhunun ötesinde hangi hukuk ilkesi ve değeri bir terör örgütüne alan açmayı, güvenli liman sağlamayı meşru kılar." dedi.

Kıran, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmekte kararlılığına vurgu yaparak, bakanlık olarak tüm kurumlarla birlikte eşgüdüm halinde FETÖ'yle mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Bu mücadelede önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizen Kıran, "Son FETÖ'cü teröristi dünyanın neresinde olursa olsun temizleyinceye kadar bu mücadelemiz aynı şekilde, aynı azimle, aynı kararlılıkla, aynı sorumlulukla devam edecek. Sadece ülkemizin değil, dünyanın ve insanlığın selameti için bunu yapmak zorundayız." diye konuştu.

Kıran, FETÖ'ye ait yatırımları ve terör unsurlarını kendi topraklarından temizleyen ülkelerin kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini gördüklerini söyledi.

"FETÖ sadece Türkiye için bir tehdit değil"

Kıran, "FETÖ tehdidini hiçbir ülke küçümsememeli. Dün Türkiye'de gerçekleştirdikleri şeyi, bugün daha fazla müsamaha gösterilirse, başka ülkelerde de gerçekleştirmemeleri için hiçbir sebep yok. Bu terör örgütünü dünya çok iyi biliyor." dedi.

FETÖ'nün uluslararası bir tehdit olduğuna dikkati çeken Kıran, "FETÖ sadece Türkiye için bir tehdit değildir, varlık gösterdiği her ülke içi son derece sinsi ve tehlikeli bir tehdittir. Bu tehdit bütün dünyada bertaraf edilmelidir." ifadesini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından sınır ötesi harekatı başarıyla yürüttüğüne dikkati çekerek, FETÖ tehdidini dünyadan tamamen kaldırmak için aynı mücadeleyi devam ettireceklerini dile getirdi.

Türkiye'yle müttefiklik ilişkisine yakışır şekilde hareket eden ülkelerin desteği sayesinde, 42 ülkede FETÖ okullarını devraldıklarını belirten Kıran, "Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye, müttefiklik ruhuna uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Yavuz Selim Kıran, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 'FETÖ tehdidini hiçbir ülke küçümsememeli' - Son Dakika


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