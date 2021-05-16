Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Frankfurt'ta Türk vatandaşına yönelik polis şiddetini kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınadı.

Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, "Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

Kıran, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan Selim Çiftçi (35), hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hatice Götürmen, AA muhabirine, kardeşinin böbreklerinde polis tarafından uğradığı şiddet sonucu ciddi hasar oluştuğunu ve acil müdahale edilmemesi halinde diyalize bağlı kalabileceğini söylemişti.