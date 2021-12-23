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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi

23.12.2021 16:29

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Gürcistan ile ilişkilerin gelecek yüzyıllarda güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Gürcistan, bizim için sıradan bir ülke değil, son derece stratejik ve önemli bir müttefikimiz, yakın komşumuz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Gürcistan ile ilişkilerin gelecek yüzyıllarda güçlenerek devam edeceğini belirterek, "Gürcistan, bizim için sıradan bir ülke değil, son derece stratejik ve önemli bir müttefikimiz, yakın komşumuz." dedi.

Kıran, Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Salonu'nda Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan pulun tanıtım sergisinde konuştu.

"Gürcistan, bizim için sıradan bir ülke değil, son derece stratejik ve önemli bir müttefikimiz, yakın komşumuz." diyen Kıran, Türk halkının ülkenin birçok şehrinde Gürcü asıllı vatandaşlarla on yıllar boyunca barış ve huzur içinde yaşadığını söyledi.

Kıran, bu anlayış ve yaklaşım çerçevesinde Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin geçen 100 yıl boyunca olduğu gibi gelecek yüzyıllarda da aynı şekilde ve kararlılıkla güçlenmeye devam edeceğini vurgulayarak, bundan hiçbir şekilde kuşku duymadıklarını dile getirdi.

İkili ticaretin Kovid-19 salgınına rağmen artarak 2 milyar dolar düzeyini yakaladığını kaydeden Kıran, "Ama bununla da yetinmiyoruz, 3 milyar dolar seviyesine en kısa sürede erişmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, iki ülkenin birlikte hayata geçirdiği Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Erzurum, Bakü-Tiflis- Kars boru hatları ve demir yolları gibi enerji ve

lojistik projelerinin yeni girişimler için kendilerine güç verdiğinin altını çizerek, "Bütün bunlar son yıllarda bölgemiz için de bir istikrar ve kalkınma kuşağı oluşturan son derece stratejik ve önemli projeler. Tabii ki işlerimizin yanı sıra bölgesel gelişmelerde de Gürcistan'la iş birliğimizin stratejik boyutunu her zaman önemsiyoruz, buna öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Gürcistan-Türkiye ilişkilerinin, ikili ve bölgesel anlamda olumlu yansımalarının olduğuna işaret eden Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu anlayış temelinde, 100 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilerimizin önümüzdeki yüzyılda aynı kararlılıkla ve ivmeyle sürdürülmesi noktasında bugün birlikte hayata geçirdiğimiz bu hatıra pulu, inşallah bizlere güç verecek ve yüzyıl boyunca gösterdiğimiz bu dayanışmayı, iş birliğini ve güçlü ortaklığı daha ileriye taşımak için bizlere çok önemli bir mesaj olacak."

"Ortak çabalarımız zarf pulunun basılmasıyla taçlandırıldı"

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava da Ankara Büyükelçisi olarak atandıktan sonra Gürcistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler üzerine araştırma yaptığını ve bunun sonucunda "Gürcistan'ın İlk Ankara Sefareti'nin Açılışı" başlıklı makaleyi yayımladığını söyledi.

Bu makaleyi Türkçe olarak da kamuoyuyla paylaşacağını belirten Büyükelçi Janjgava, şunları kaydetti:

"8 Şubat 1921'de Gürcistan'ın ilk Ankara Sefiri Sayın Simon Mdivani'nin TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e güven mektubunu sunan ilk yabancı büyükelçi olması, bizim için ayrı gurur kaynağı olmuştur. Ortak çabalarımız, Gürcistan'ın ilk Ankara Sefareti'nin açılışı ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı münasebetiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından özel zarf pulunun basılmasıyla taçlandırılmıştır. Ayrıca birkaç gün içerisinde Gürcistan'da da yine aynı tasarımı kullanılan zarf pulu basılacaktır."

Büyükelçi Janjgava, hatıra pulu jesti dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi

Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Gürcistan'ın Türkiye için stratejik müttefik olduğunu söyledi - Son Dakika


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