Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Her sabah mesaimize Dr. Sadık Ahmet'i anarak başlarız" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, her sabah bakanlığa giderken Dr. Sadık Ahmet'in adını taşıyan caddeden geçtiklerini belirterek, "Her sabah mesaimize Dr. Sadık Ahmet'i anarak başlarız. Ama sadece anmakla kalmayız. Onun bizlere emanetini anlamlandırmaya çalışırken her bir Türk diplomatının üzerinde en önemli mirasın, en önemli görevin dünyanın her platformunda Batı Trakya davasını savunmak olduğunu da her gün hatırlarız." dedi.

"Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet Komutanları ve birçok davetli katıldı.

Karşılaşılan pek çok zorluğa rağmen Batı Trakya Türklerinin haklarını demokrasi ve özgürlüklerden yana kullanmaktan vazgeçmediğini kaydeden Kıran, bölgede halen Batı Trakya Türklerinin çocuklarının eğitim haklarının ellerinden alındığını dile getirdi.

Kıran, Batı Trakya'daki müftülerin cenaze, Cuma namazı kıldırdıkları için cezalandırıldıklarına dikkati çekerek, "Her fırsatta Türkiye'ye uluslararası normlara uyma çağrısı yapan, devam eden yargı süreçlerine dahi müdahale etmekten çekinmeyen Avrupa Birliği'nin söz konusu Yunanistan olunca uygulamadığı 3 farklı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı bulunuyor. Tabelalarda Türk kelimesi geçtiği için o tabelaların söküldüğünü görüyoruz." dedi.

Yaşanan tüm bu zorluklara rağmen mücadelenin devam ettiğini dile getiren Kıran, "Batı Trakya'daki, Selanik'teki 12 Adalardaki Kosova'daki, Bulgaristan'daki, Makedonya'daki kardeşlerimizin yüreklerinden Türklük sevdasını silemediler, silemiyorlar, yarın da silemeyecekler." şeklinde konuştu.

YTB Başkanı Eren ise Balkanlar içerisinde Batı Trakya bölgesinin özel bir önemi olduğuna dikkati çekerek, "Batı Trakya'da 70'li yılların sonunda, 80'li yıllar boyunca soydaşlarımız üzerinde adeta abluka haline gelen hak ve özgülük ihlalleri bugün hala devam ediyor. Vakıf idareleri, eğitim ve kendi müftü seçimimiz gibi konularda bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın ve kitap çalışmasının hazırlanması sırasında duygu yoğunluğu yüksek haftalar geçirdiklerini kaydeden Eren, Sadık Ahmet'e layık olmaya çalışan bir eser meydana getirdiklerini söyledi.

Konuşmasını kitabın takdimine yazdığı bir bölümle bitiren Eren, Sadık Ahmet'in cesaretiyle, şecaatiyle, verdiği mücadelenin bugün ışık tuttuğunu aktararak, Batı Trakya'yı anlamak için Dr. Sadık Ahmet'i de tanımak gerektiğinin altını çizdi.