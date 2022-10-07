AK Parti Ordu İl Başkanlığınca, Türkiye 'nin Hırvatistan Büyükelçiliğine atanan Kıran için bir otelde gerçekleştirilen programa, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu , AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören , ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ordu haberi | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran için Ordu'da vefa yemeği düzenlendi - Son Dakika

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