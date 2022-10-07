Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, memleketi Ordu'da kendisi adına düzenlenen vefa yemeği programına katıldı.
AK Parti Ordu İl Başkanlığınca, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçiliğine atanan Kıran için bir otelde gerçekleştirilen programa, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.
Kıran, programda davetlilerle sohbet etti.
Program basına kapalı devam etti.
Son Dakika › Güncel › Ordu haberi | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran için Ordu'da vefa yemeği düzenlendi - Son Dakika