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Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi

06.07.2021 20:27

Son dakika haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Hayata geçireceğimiz müşterek adımlarla inşallah en kısa sürede Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de ulaşmayı ve...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Hayata geçireceğimiz müşterek adımlarla inşallah en kısa sürede Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de ulaşmayı ve bunu aşmayı hep birlikte umut ediyoruz." dedi.

Kıran ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'in katılımıyla Dışişleri Bakanlığının Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi'nde, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergiye, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Kıran, Türkiye ve Kırgızistan'ın diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutladığını söyledi.

Birçok Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Kıran, "Bu sıfat ve unvanla da gurur duyuyoruz. Elbette diplomatik ilişkileri başlatmak, geliştirmek çok önemli. Ama bu ilişkileri her alanda daha derinleştirmek, güçlendirmek çok daha önemli. Orta Asya Cumhuriyetleri ile genel anlamda sahip olduğumuz ilişkiler, diğer ülkelerle sahip olduğumuz ilişkilerden çok daha derin izler taşıyor." diye konuştu.

Serginin, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki derin ve ikili ilişkilerin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini yansıttığını dile getiren Kıran, serginin Kırgızistan'ın her köşesinden manzaraları barındırdığını, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin tarihine yolculuk yapma imkanı tanıdığını söyledi.

Kıran, Türkiye-Kırgız diplomatik ilişkilerinin 30 yılın ötesinde yüzlerce seneyi aşkın derin izleri barındıran ortak noktaları, kökleri, izleri olduğuna dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"O yüzden ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeyi çok önemsiyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyareti ve bu ziyarette gerçekleştirdiğimiz yüksek düzeyli stratejik konsey vesilesiyle imzalanan önemli anlaşmalar, esasen bizi bu ortak iradede birleştiren son derece önemli bir milat olmuştur."

Kıran, serginin Caparov'un ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sonrasında Kırgızistan tarafının da talebiyle Dışişleri Bakanlığında sergilenmesinin, iki ülke arasında ziyaret çerçevesinde imzalanan anlaşmaların takibi ve ortak hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığın ifadesi olduğunu da kaydetti.

Yavuz Selim Kıran, "Hayata geçireceğimiz müşterek adımlarla inşallah en kısa sürede Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de ulaşmayı ve bunu da aşmayı hep birlikte umut ediyoruz. Bu noktada ülkelerimizin liderlerinin ortak iradeyi paylaşması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı açısından sanat ve kültürün her öğesinin diplomasiye yansıtıldığı "kültürel diplomasi"nin yerinin farklı olduğunu anlatan Kıran, sergi vesilesiyle kültürel diplomasinin Kırgızistan ve Türkiye'nin ilişkilerinin her veçhesine yansıtılması konusunda Kırgız tarafıyla ortak hedeflere emin adımlarla ilerleyeceklerini dile getirdi.

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş birliği, stratejik bir statüye sahiptir"

Büyükelçi Ömüraliyev de Kırgız Cumhuriyeti'nin demokratik reformları teşvik etmeyi, hukukun üstünlüğünü güçlendirmeyi, insan haklarını korumayı ve ilerletmeyi amaçladığını belirterek, "Kırgız Cumhuriyeti, tüm uluslararası yükümlülüklerine tam olarak bağlı kalmaya devam etmekte ve daha önceden imzalanmış tüm ikili, çok taraflı sözleşme ve anlaşmalara kesinlikle uymaktadır." ifadesini kullandı.

Kırgızlar ve Türklerin ortak tarihe, dine, kültüre ve dillere sahip kardeş halklar olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş birliği, stratejik bir statüye sahiptir. Geleneksel kardeşlik ve stratejik ortaklığın, ilişkilerin aktif şekilde gelişmesine, iki ülkenin Dışişleri bakanlıklarının, büyükelçiliklerinin arasındaki etkileşimlerinin katkısının büyük olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Sergide Kırgızistan'ın tarihi, kültürü, doğası, güzel yerleri, gelenek ve göreneklerini yansıtan resimlerin yer aldığına işaret eden Ömüraliyev, davetlilerin resimlerden Kırgızistan'ın incisi Issık Gölü'nün, büyük Tanrı Dağları'nın el değmemiş doğasının güzelliğine şahit olacağını dile getirdi.

İki ülkenin dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesi temennisinde bulunan Ömüralivey, "Kardeş ülkelerimizde bolluk, bereket ve huzur olmasını, milletimizin sağlıklı, mutlu ve esen olmasını diliyorum." dedi.

Sergi, 13 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi

Yavuz Selim Kıran, Kırgızistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı umduklarını söyledi - Son Dakika


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