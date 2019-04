Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, New York'ta Türklerle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde önemle durduğu Birleşmiş Milletler (BM) Gençlik Merkezinin prestij projesi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin New York şehrinde bulunan ABD Giresunlular Derneği'nin düzenlediği yemekli toplantıya katıldı. Yemekte ABD temaslarından bahseden Kıran, "İstanbul'a kurmayı planladığımız Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi herkesin malumu. Dışişleri Bakanlığı olarak ABD ziyaretimizin ana teması bu idi. 2 gündür çok önemli görüşmeler yaptık. Önemli mesafeler aldık. İstanbul'u BM merkezi haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu Gençlik Merkezi fikrini ilk kez Cumhurbaşkanımız ortaya atmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız, BM'nin ihtilafların önlenmesi ve çözümü, barışı koruma faaliyetleri, kalkınma ve insani yardımlar gibi çalışmalarına önemli katkılarda bulunduğuna işaret etmişti. Sayın Dışişleri Bakanımız BM Genel Sekreterine bir mektup yazmış ve bu mektuba çok olumlu bir cevap verilmişti. İşi hızlandırarak, BM Gençlik Forumunda ülkemizi temsilen katılarak çalışmalarımızı değerlendirdik. Muhataplarımıza bunu bir an önce kurmak istediğimizi ifade ettik. Sizlerin de bunu her yerde anlatmanızı istiyorum. Bu Türkiye'nin bir gurur projesi ve eseridir. En kısa zamanda İstanbul'da kurmayı hedefliyoruz" dedi.



BM Gençlik Merkezinde neler olacak



Bakırköy'de yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerinde yaşama geçirilecek olan Uluslararası Gençlik Merkezi'nin toplam 32 bin 850 metrekare alana sahip olacağını belirten Kıran, merkezde 454 araçlık otopark, konferans salonu, çok amaçlı spor ve toplantı salonu, sergi salonu, kütüphane, atölye ve derslikler, kafeterya, iç bahçeler, açık basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, dinlenme alanları yer alacağını söyledi.



Kıran, UN Information Center gibi işlev görecek olan Global Model Gençlik Merkezi'nde diplomasi, insani konular, uluslararası ilişkiler ve uluslararası organizasyonları içeren eğitim çalışmaları, çalıştaylar ve konferanslar tertip edilmesinin düşünüldüğünü bildirdi.



"Her gittiğimiz ülkede Türk toplumu ile buluşuyoruz"



Gittikleri her ülkede orada yaşayan Türk toplumu ile bir araya geldiklerini ve kendileri için olmazsa olmaz olduğunu belirten Kıran, "Biliyoruz ki sizler ülkenize çok büyük bir hasret içerisindesiniz. Bizler de her zaman sizleri yakından hasret ve özlemle, hatta gururla takip ediyoruz. Ülkenizden binlerce kilometre ötede çok önemli başarı hikayeleri yazıyorsunuz. Bizler de sizlerin başarılarını her zaman gururla takip etmekteyiz. Bu başarıları da bir araya gelerek çok daha başka yeni başarı hikayeleri yazacağınızı da biliyoruz. 2 gündür Türk-Amerikan toplumunun çok saygın isimleri ile bir araya geliyoruz" ifadelerine yer verdi.



"ABD'de önemli yerlerde daha fazla Türk isimi görürüz"



Amerika'da ilk kez bir Türk'ün Belediye Başkanı seçilmesinin önemine değinen Kıran, "Chatham Belediye Başkanı Tayfun Selen'i bununla yetinmeyerek çok daha iyi yerlerde göreceğimize inanıyorum. Türk toplumunun Başkan Selen'in arkasında olduğunu biliyorum. Başkan seçildiğinde de hemen aramıştım. Gerçekten Türk halkı büyük bir sevinç yaşadı. Yarın ABD kongresi, Temsilciler Meclisinde ve Eyalet Meclislerinde daha fazla Türkleri de görürüz inşallah" şeklinde konuştu.



Türkler 9 Haziran'da Brooklyn'de buluşacak



9 Haziran'da New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenecek Türk Günü etkinliğine de değinen Kıran şu sözlere yer verdi:



"İlk kez yapılması planlanan Türk Günü hazırlıkları son sürat devam etmektedir. O tarihte sizleri komşularınızla, arkadaşlarınızla oraya bekliyoruz. Fazla sayıda Amerikalının orada olması Türkiye'nin tanıtımı açısından başarısı olacaktır. Bu tarih bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız da bu etkinliğe büyük önem vermektedir. Başkonsolosumuzun nezaretindeki çalışmalara destek olalım."



Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın yanı sıra New Yok Başkonsolosu Alper Aktaş, New Jersey Chatham Belediye Başkanı Tayfun Selen, Merhum Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Raif Denktaş, Amerika Giresunlular Derneği Başkanı Savaş Şahin, Türk Amerikan Giresunlular Derneği Başkanı İlhan Kodalak, ataşeler ve ülkede yaşayan Türkler katıldı. - NEW YORK

