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Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü

12.01.2022 21:59

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umerov ve Roman Hryshchuk'un Eş-Başkanlığını yaptığı ve Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu'nun da üyesi olduğu Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini ağırladıklarını kaydederek, "Stratejik ortaklığımızı parlamenter diplomasimizle daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü

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Yavuz Selim Kıran, Twitter, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü - Son Dakika
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