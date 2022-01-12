Son dakika haber: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu'yla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ve beraberindeki parlamenter heyetini kabul etti.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Umerov ve Roman Hryshchuk'un Eş-Başkanlığını yaptığı ve Kırım Tatarları Milli Lideri Mustafa Kırımoğlu'nun da üyesi olduğu Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini ağırladıklarını kaydederek, "Stratejik ortaklığımızı parlamenter diplomasimizle daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.