Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, UNESCO Gelecek Okuryazarlığı Yüksek Düzeyli Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yenilikçi fikirler yaratmak için eski düşünme şeklini değiştirmeyi öğrenmenin çok önemli olduğunu belirterek "Bunu yapmanın ilk adımı olarak, nasıl bir gelecek görmek istediğimizi hayal etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, 'gelecek okuryazarlığı', şimdiki potansiyeli kullanma ve geleceği tahmin etme becerimizi geliştirmemiz için yardımcı oluyor." dedi.

Kıran, çevrim içi düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Gelecek Okuryazarlığı Yüksek Düzeyli Zirvesi'ne katıldı.

Burada konuşan Kıran, "gelecek okuryazarlığı"nın güncel tartışmaların merkezindeki konulardan biri olduğuna dikkati çekerek "Türkiye, BM sisteminin entelektüel uzantısı işlevini üstlenen UNESCO'nun rolüne değer vermektedir." ifadesini kullandı.

Henüz ortaya çıkmaya başlayan, yenilikçi düşüncelerin çeşitli yönlerini tartışmanın gerekliliğine vurgu yapan Kıran, UNESCO'nun bu amaca dönük bir zemin oluşturan rolünün büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kıran, 18. yüzyıldan bu yana dünyanın önemli değişimler geçirdiğini, bilim ve teknolojinin de bu değişimlerin ana unsurları olduğunu belirterek "Şu anda, yaşadığımız, çalıştığımız ve birbirimizle ilişki kurduğumuz yaşam şekillerini köklü biçimde değiştirecek yeni bir teknolojik devrimin eşiğinde bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, öğrenen makineler ya da büyük veri gibi yeni kavramların yaşam şekillerini etkilediğini kaydeden Kıran, bu kavramların ve teknolojilerin ardındaki dinamiklerin geniş bir bakış açısıyla anlamaya çalışılmasının gerekliliğini vurguladı.

Kıran, bunu yaparken, yenilikçiliği harekete geçirmek için yaratıcı fikirleri kullanmaları gerektiğine işaret ederek "Bugünün fikirleri ve hayalleri yarının gerçeklerine dönüşecektir." dedi.

Geçmişte öğrenen makineler ve yapay zekanın bilim kurgunun konu başlıkları arasında olduğunu ve bugün bu konuların yaşamın gerçeğine dönüştüğünü kaydeden Kıran, "Gelecek okuryazarlığı, yaratıcı düşünceleri gerçeklere dönüştürme sürecini anlamak bakımından önem taşıyor. İnsanlar hangi nedenlerle ve yöntemlerle geleceği kestirmeye çalışıyorlar? Karar almaya yönelik mantık yürütme sürecinin parçası olarak tahayyülü nasıl kullanabiliriz? Bu soruların yanıtları, yaratıcı düşünceleri kullanarak sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesinde, kritik önem taşıyor." dedi.

"Dış politikamızda dijital diplomasinin dönüştürücü işlevini vurguluyoruz"

Kıran, uzun süredir yeni teknolojilerin ve dijitalleşmenin dönüştürücü etkisini deneyimlediklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birçok yönden mevcut eğilimler için dönüştürücü bir faktör olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Kıran, diplomasinin de yeni teknolojilerin dönüştürücü etkisinin bir istisnası olmadığını dile getirdi.

Salgından çok önce, Dışişleri Bakanlığında dijital dönüşümden nasıl yararlanabileceklerine dair fikirleri tartışmaya başladıklarını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yaz "Dijital Diplomasi Girişimini" duyurduğunu kaydeden Kıran, "Bu girişim, stratejik öngörü, erken uyarı, kamu diplomasisi veya konsolosluk hizmetleri gibi dijital teknolojilerin muazzam potansiyelinden yararlanmayı amaçlamaktadır. Genç diplomatlarımızı gerekli dijital becerilerle donatmaya öncelik veriyoruz." dedi.

Kıran, bu amaçla diplomatların ihtiyaç duyduğu dijital becerileri belirlemek için ortak projeler başlattıklarını ve diplomatik temsilciliklere sosyal medya ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma talimatı verdiklerini belirtti.

Salgının dijitalleşmenin hızını artırdığını dile getiren Kıran, yeni teknolojilerin verimli kullanılması için altyapı gelişimine yatırım yaptıklarını, bilişim teknolojileri departmanıyla düzenli olarak toplandıklarını ve yeni teknolojileri nasıl kullanabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

Kıran, dijital diplomasinin kolaylaştırıcı ve dönüştürücü bir etki yarattığını belirterek "Bundan ötürü dış politikamızda dijital diplomasinin dönüştürücü işlevini vurguluyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Kıran, yüksek düzeyli bir uluslararası etkinlik olarak Antalya Diplomasi Forumunun "Dijital Çağda Diplomasi" temasını seçmesinin bunun örneği olduğunu söyledi.

Son zamanlardaki teknolojik ilerlemeyle, küçük maliyetlerle artık milyonlarca insanla ilişki kurmanın mümkün olabildiğine dikkati çeken Kıran, hükümet dışı aktörler ve bireylerin uluslararası olayları daha önce görülmemiş ölçekte etkileyebildiğini ve liderlerin de doğrudan iletişim kurmak için dijital platformların avantajlarından yararlandığını dile getirdi.

Kıran, farklı kurumlar arasındaki bütünsel bir yaklaşım ve etkili bir iş birliğinin, dijital ve teknolojik dönüşüme ayak uydurmak için esas olduğunu ifade etti.

"Nasıl bir gelecek görmek istediğimizi hayal etmemiz gerekiyor"

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye"yi duyurduğunu hatırlatan Kıran, ülkedeki araştırma ve geliştirme merkezlerini, teknoparkları desteklediklerini kaydetti.

Kıran, Türkiye'deki araştırma ve geliştirme merkezlerinin sayısının bini aştığını ve teknolojik tasarım merkezleri ve teknoparkların sayısının da 400'e yaklaştığını belirterek "Üniversiteler, işletmeler ve en önemlisi gençler, bu yerlerde bir araya gelerek gelecek için yeni fikirler geliştiriyorlar. Etkin bir 'akademik - özel - kamu sektörü iş birliği' modeli çok etkili sonuçlar veriyor. Bu durumu, özellikle savunma sanayimizin hızlı gelişiminde görüyoruz. Bu gelişmeler, hayal gücü ve yaratıcılık olmadan mümkün olamazdı." değerlendirmesini yaptı.

Bir politika yapıcının bakış açısından, doğru sonuçlara ulaşmak için zorlukları ve fırsatları önceden tahmin etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiler, büyük miktarda veriyi işlemek ve iletişim becerilerimizi geliştirmek açısından faydalıdır. Ancak yenilikçi fikirler yaratmak için eski düşünme şeklimizi değiştirmeyi öğrenmek çok önemlidir. Bunu yapmanın ilk adımı olarak, nasıl bir gelecek görmek istediğimizi hayal etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, 'gelecek okuryazarlığı', şimdiki potansiyeli kullanma ve geleceği tahmin etme becerimizi geliştirmemiz için yardımcı oluyor."

Kıran, Türkiye'nin yakında "UNESCO Gelecek Okuryazarlığı Kürsüsü" kurmak için UNESCO'ya başvuracağını belirterek "Milli Komitemizde de bu konuyla ilgilenen bir bölüm kurmayı planlıyoruz." dedi.

Sivil toplumda bu konuya ilginin arttığını ve Türkiye Bilişim Derneğinin Türkiye'nin ilk "Gelecek Okuryazarlığı Laboratuvarı"nı kurmaya hazırlandığını kaydeden Kıran, "Bu güncel ve ilgi çekici konuda UNESCO ile iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.