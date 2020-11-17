Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Viyana Göç Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Viyana Göç Konferansı'nda konuştu Açıklaması

17.11.2020 20:23
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Viyana Göç Konferansı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, go¨c¸ konusunda is¸ birligˆinin c¸ok o¨nemli olduğunu ve bunun kars¸ılıklı gu¨venle bas¸layacağını belirterek, "Go¨c¸ krizinin yu¨ku¨nu¨ sadece Tu¨rkiye'nin omuzladıgˆı bir is¸ birligˆi formu¨lu¨nu¨ kabul etmeyecegˆiz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, go¨c¸ konusunda is¸ birligˆinin c¸ok o¨nemli olduğunu ve bunun kars¸ılıklı gu¨venle bas¸layacağını belirterek, "Go¨c¸ krizinin yu¨ku¨nu¨ sadece Tu¨rkiye'nin omuzladıgˆı bir is¸ birligˆi formu¨lu¨nu¨ kabul etmeyecegˆiz." dedi.

Kıran, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin (ICMPD) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Viyana Göç Konferansı'nda konuştu.

Yavuz Selim Kıran, bugün dünyada her 30 kişiden birinin göçmen olduğunu ve yerinden edilmiş insanların sayısının her geçen gün rekor kırdığını belirtti.

Türkiye'nin son 6 yılda du¨nyada en fazla mu¨lteciye ev sahipligˆi yapan u¨lke haline geldiğine değinen Kıran, "U¨lkemizdeki 4 milyondan fazla mu¨ltecinin ihtiyac¸larına etkin bir s¸ekilde cevap veriyoruz. Orta Dogˆu, Afrika ve Asya'dan Avrupa'ya ana go¨c¸ yollarının kavs¸agˆındayız. Yu¨ku¨mu¨z Suriye krizinin insani trajedisiyle sınırlı degˆil. Bölgemizde ve civarındaki istikrarsızlıkla yüzleşmemiz ve yönetmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi yeni bir zorlukla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, küresel salgının Türkiye'nin yükünü artırdığını aktardı.

"Son birkac¸ ayda sınırlarımıza yo¨nelik insan hareketliligˆinde o¨nemli bir artıs¸ kaydettik. Kapasitemizi fazlasıyla as¸tık ve artık bir digˆer go¨c¸ krizini kaldıramayız." diyen Kıran, göç stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Yavuz Selim Kıran, göç konusunda öncelik verilmesi gereken hususlara değinerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, uluslararası toplum transit ülkelerdeki göçleri durdurmaya çalışmanın is¸e yarayan bir c¸o¨zu¨m olmadığını anlamalı. Göç akınlarını su¨rdu¨ru¨lebilir bir şekilde durdurmak için kaynak ülkelere yardım etmeliyiz. Uluslararası toplum bu u¨lkelere sorunları c¸o¨zme kapasitelerini gelis¸tirmeleri ic¸in yardım etmeli. Go¨ç krizine sebep olan siyasi ve toplumsal meseleleri de c¸o¨zmeliyiz. Bu hem yardım sagˆlamayı u¨stlenmek hem de anlas¸mazlıkların barıs¸c¸ıl yollarla c¸o¨zu¨mü ic¸in aktif bir bagˆlılık go¨stermek demektir. Bu hususta u¨zerimize du¨s¸eni yapıyoruz. Tu¨rkiye bagˆıs¸larda du¨nyadaki en co¨mert u¨lke olmayı su¨rdu¨rmektedir."

Kıran, Türkiye'nin milli gelire oranla yapılan insani yardımda du¨nyada 1'inci ve Kovid-19 salgını boyunca en bu¨yu¨k 2'nci tıbbi yardım dono¨rü olduğunu belirterek, salgın boyunca 156 u¨lke ve 9 uluslararası kurulus¸a insani yardım sagˆlandığını bildirdi.

En o¨nemli eksik noktanın, go¨c¸u¨n altında yatan nedenleri de ele alan kapsamlı bir go¨c¸ politikasının olmamasına bağlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Go¨c¸menlerin ve mu¨ltecilerin gu¨venli ve go¨nu¨llu¨ do¨nu¨s¸lerinin kolaylas¸tırılması kritik o¨nem tas¸ımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, go¨c¸menlerin ve mu¨ltecilerin hayatlarını ve haysiyetini korumanın esas olduğunu belirterek, "Cumhurbas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan'ın belirttigˆi u¨zere, çogˆu zaman o¨lu¨mu¨ go¨ze alarak ac¸lıktan, c¸atıs¸malardan, ic¸ savas¸ ve fakirlikten kac¸an bu insanlara yardım eli uzatmak, insanlık onurunun ve vicdanının bir geregˆidir." ifadesini kullandı.

"Yunanistan 7 binden fazla sığınmacıyı geri itti"

Yunan adalarındaki mu¨lteci kamplarının durumunun "insani felaket" olduğunu ve Yunan makamlarının sıgˆınmacıları Türkiye'ye geri itmelerinden derin endis¸e duyulduğunu ifade eden Yavuz Selim Kıran, "Sadece bu yıl 7 binden fazla sıgˆınmacı ve go¨c¸men Yunanistan tarafından zorla geri itildi." diye konuştu.

Kıran, go¨c¸ konusunda is¸ birligˆinin c¸ok o¨nemli olduğunu ve is¸ birligˆinin kars¸ılıklı gu¨ven ile bas¸layacağını vurguladı.

Türkiye'nin birkac¸ yıldır Avrupa Birliği'nin (AB) tutmadıgˆı vaatleriyle mu¨cadele ettiğini hatırlatan Yavuz Selim Kıran, 18 Mart Göç Mutabatakatı'nın azami hassasiyetle uygulandığını belirtti.

Kıran, bu sayede AB'ye kac¸ak gec¸is¸lerin yüzde 92 oranında azaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mu¨lteciler Yunanistan'daki kamplarda insanlık dıs¸ı muamelelere maruz bırakılmaktadır. AB, bu uluslararası hukuk ve temel insan hakları ihlaline go¨zlerini kapamamalıdır. Maalesef bu eylemlerin cezasız kaldıgˆı ve sorumluluk alınmadıgˆını go¨ru¨yoruz. Sıgˆınmacıların haklarını ihlal etmenin hic¸bir zaman mes¸ru bir nedeni olamaz. Gerc¸ekten ihtiyacımız olan s¸ey, gerc¸ek sorumluluk ve yu¨k paylas¸ımı ile hareket etmektir. Go¨ç krizinin yu¨ku¨nu¨ sadece Tu¨rkiye'nin omuzladıgˆı bir is¸ birligˆi formu¨lu¨nü kabul etmeyecegˆiz."

Yavuz Selim Kıran, Viyana, Bakan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Viyana Göç Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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