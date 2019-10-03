Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü

3 dakika önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen heyetler arası görüşmede, iki ülkenin ortak meselelerinden biri olan düzensiz göç hareketlerine ilişkin güncel gelişmeler ele alındı.

Kıran, Yunanistan'da kurulan yeni hükümetten sonra bu ülkeden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kumuçakos ile 18 Mart Mutabakatı başta olmak üzere düzensiz göçle mücadele önlemlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Kıran, Avrupa Birliği'nin (AB) de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti.

Kıran, özellikle vize serbestisi, Türkiye ile yeni müzakere başlıklarının açılması ve finansman sağlanması süreçlerinin hızlandırılması konularında AB'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda çıkan yangın sonrasında Yunan Bakanlar Kurulunun 10 bin mülteciyi Türkiye'ye iade etme kararına yönelik Ankara'nın tutumunu dile getiren Kıran, Edirne'den kara yoluyla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan düzensiz göçmen sayısının artmasına yönelik iki ülke arasında daha etkin iş birliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Kıran, Kumuçakos ile görüşmesinde, 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a firar eden FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konusunda Türkiye'nin haklı beklentilerinin de altını çizdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü

Yunanistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri
Fransa İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini erteledi Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Tüm bölgeleri etkileyecek Parti kuracaklarını açıklayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cenazede buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:40:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]