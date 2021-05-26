Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'li mevkidaşı Sherman ile görüşecek - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Ankara'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında 27 Mayıs'ta Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. - ANKARA