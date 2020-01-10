Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabulünde Suriye'ye ilişkin konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabulünde Suriye'ye ilişkin konular ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Jeffrey, Önal ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İdlib'deki durum başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat'ın doğusundaki durumu masaya yatıran ikili, Anayasa Komitesi çalışmaları bağlamında siyasi sürece ilişkin hususları görüştü.

Bakan Yardımcısı Önal ve Jeffrey'in görüşmesinde, yabancı terörist savaşçıların durumu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde devam eden sınırdaki insani yardım kapılarına ilişkin 2165 sayılı karara dair müzakereler ele alındı.

Bu konularda Türkiye'nin görüşlerini Jeffrey'e aktaran Önal, sahadaki askeri-insani durum hakkında da ABD'li yetkiliyle görüş alışverişinde bulundu.

İkilinin görüşmesinde ayrıca Irak'taki son gelişmeler ve Libya meselesi de masaya yatırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umman Denizi'nde Rus gemisi ile ABD savaş gemisi arasında tehlikeli yakınlaşma
Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı

Son Dakika Haberleri
02:11 Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı - KIRKLARELİ - Son Dakika
02:10 Karla oynayan bazı öğrencilerin vücutlarında oluşan lekelerin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
02:03 İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
01:58 Kurtulmuş: "Güçlü olacağız, büyük olacağız, diri olacağız" - Son Dakika
01:56 Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 02:13:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]