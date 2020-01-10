Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabulünde Suriye'ye ilişkin konular ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Jeffrey, Önal ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

İdlib'deki durum başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat'ın doğusundaki durumu masaya yatıran ikili, Anayasa Komitesi çalışmaları bağlamında siyasi sürece ilişkin hususları görüştü.

Bakan Yardımcısı Önal ve Jeffrey'in görüşmesinde, yabancı terörist savaşçıların durumu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde devam eden sınırdaki insani yardım kapılarına ilişkin 2165 sayılı karara dair müzakereler ele alındı.

Bu konularda Türkiye'nin görüşlerini Jeffrey'e aktaran Önal, sahadaki askeri-insani durum hakkında da ABD'li yetkiliyle görüş alışverişinde bulundu.

İkilinin görüşmesinde ayrıca Irak'taki son gelişmeler ve Libya meselesi de masaya yatırıldı.