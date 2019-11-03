Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüştü.

Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Önal'ın, dün ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye ve Türkiye'nin Suriye'deki hassasiyetlerinin yanı sıra ABD Kongresi ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün ABD Temsilciler Meclisi heyeti ile görüşmüş, görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:58 Kaynak: AA
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