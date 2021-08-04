Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Jn Kubi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jn Kubi ile telefon görüşmesi yaptı. Libya'daki güncel siyasi, ekonomik ve güvenlik gelişmeleri, ulusal seçimlere yönelik hazırlıklar ve siyasi süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)