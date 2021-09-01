Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ın, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'i bugünkü kabulünde Türkiye ile Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi arasındaki yakın ve gelişen iş birliğinden duyulan memnuniyet teyit edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Paylaşımda, Suriyelilerin insani ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çabalar ile Türkiye ve BM'nin ortak çalışmalarının gözden geçirildiği belirtilirken, "Yemen ve Afganistan hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, bu ülkelerdeki insani durumun iyileştirilmesinin önemi vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.