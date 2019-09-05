Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakan yardımcısı önal, bm suriye özel temsilcisi pedersen ile görüştü
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Dışişleri bakan yardımcısı önal, bm suriye özel temsilcisi pedersen ile görüştü

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet ile Suriye'deki süreci görüştü.

Dışişleri bakan yardımcısı önal, bm suriye özel temsilcisi pedersen ile görüştü, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyet ile Suriye'deki süreci görüştü.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BMGS Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ve beraberindeki heyeti kabul etmiştir. Görüşmede, Suriye'deki güncel durum ve siyasi süreç ele alınmıştır" denildi.



Birleşmiş Milletler, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:23 Kaynak: DHA
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