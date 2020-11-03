Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'deki güncel durum ve Anayasa Komitesinin faaliyetlerini görüştü.

Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le görüşmüştür. Görüşmede Suriye'deki güncel durum ve Anayasa Komitesinin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.