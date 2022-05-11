Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Brüksel'de Suriye konulu konferans kapsamında temaslarda bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Brüksel'de Suriye konulu konferans kapsamında temaslarda bulundu

11.05.2022 23:27
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Brüksel'de Suriye konulu konferans kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı kapsamında temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı kapsamında temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Önal'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğine Destek" konulu VI. Brüksel Konferansı kapsamındaki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Önal, konferans marjında Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ile yaptığı görüşmede Ukrayna bağlamındaki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinde UNRWA'nın faaliyetleri ve Türkiye'nin Filistinlilere yardımlarını değerlendiren Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Suriye bağlamındaki güncel gelişmeleri ele aldı.

Önal, BM İnsani İşler Koordinatörü Martin Griffiths ile de Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Konferans marjında düzenlenen "Suriye'de siyasi süreç ve hesapverebilirlik" konulu koordinasyon toplantısına da katılan Önal, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı ve Suriye muhalefeti temsilcilerini kabul ederek görüşmede sahadaki gelişmeler, siyasi süreç ve insani durumu ele aldı.

Önal, ayrıca Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohammed Abdulaziz Al-Khulaifi ile yaptığı görüşmede ise Türkiye-Katar ikili ilişkileri ve bölgesel konuları istişare etti.

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Büyükelçi, Türkiye, Brüksel, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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