Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın başkanlıklarında, yarın Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, 27 Mayıs'ta Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği belirtildi.
Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD'li mevkidaşı Sherman'ın başkanlıklarında siyasi istişareler yapılacak - Son Dakika