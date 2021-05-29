Son dakika politika: Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile Kavala'da bir araya geldi.
?Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bugün Kavala'da ekonomik ve ticari konulara ilişkin istişarelerde bulundu" denildi.
Kaynak: DHA
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