Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pedersen ile Suriye'yi görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pedersen ile Suriye'yi görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pedersen ile Suriye'yi görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.


Görüşmede, Suriye İdlib'teki son gelişmeler ve Anayasa Komitesi konuları ele alındı. Pedersen, görüşmede İran'daki temaslarına değindi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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