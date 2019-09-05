Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pedersen ile Suriye'yi görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.
Görüşmede, Suriye İdlib'teki son gelişmeler ve Anayasa Komitesi konuları ele alındı. Pedersen, görüşmede İran'daki temaslarına değindi. - ANKARA
Evi kaçak muayenehaneye çeviren 3 şahıs, polisler arama yaparken kahve içti Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kayyum ikazı: Erdoğan'ın çılgınlığına kapılmayacağını düşünüyorum