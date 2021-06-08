Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Andrey Rudenko, Alexander Grushko ve Sergey Vershinin ile görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Önal ve Rus mevkidaşlarının, ikili ilişkiler ile başta Filistin ve Güney Kafkasya olmak üzere bölgesel konularda siyasi istişarelerde bulunduğu ifade edildi.