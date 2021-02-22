Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü

22.02.2021 14:09

Son dakika haberi: Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, başkent Tiflis'te Dışişleri Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile bir araya geldi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, başkent Tiflis'te Dışişleri Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile bir araya geldi.

Önal ve Darsalia, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'nın katılımıyla görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Önal, dışişleri bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler kapsamında Gürcü meslektaşıyla bugünkü görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

İkili ilişkiler bağlamında Gürcistan'ın çok önemli bir ortak ve iki ülke arasında stratejik ilişkiler olduğunu aktaran Önal, "Stratejik düzeyde koordinasyon yapıyoruz, liderler düzeyinde. Aynı zamanda üçlü formatlarımız da var. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısını planlamıştık ve yakın zamanda yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Önal, Gürcistan'la ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra ulaştırma ve enerji ağları bakımından çok önemli ilişkiler olduğunu ifade etti.

Güney Kafkasya'da yeni bir stratejik durum ve statükoda değişiklikler olduğuna dikkati çeken Önal, "Yapmaya çalıştığımız bölgesel düzlemde barış, istikrar ve iş birliğine katkıda bulunacak yeni açılımlar yapmak. Bütün bu konularda meslektaşımla birlikte çok yararlı istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de bu eşgüdümü sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye ile Gürcistan arasında yakın stratejik iş birliği mevcut"

Darsalia da "Türkiye ile Gürcistan arasında yakın stratejik iş birliği mevcut. Ülkeler arasındaki bu güçlü ilişkiler Gürcistan için son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Bölgesel güvenliğin artırılması yönünde iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Darsalia, "Tüm bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesi açısından ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliği bir temel konumundadır." dedi.

Darsalia, toplantıda, ikili iş birliği, bölgesel gelişmeler, Türkiye ile Gürcistan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iş birliği gibi konuları ele aldıklarını dile getirerek "Görüşmede ülkelerimiz için öncelikli konuları ele aldık." dedi.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini güçlü şekilde destekleyen komşu ve stratejik bir ülke olduğunu belirten Darsalia, "Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyor. Ayrıca Türkiye bizim NATO ile entegrasyon sürecimize somut destek sağlıyor. NATO'nun en önemli üye ülkelerinden biri olan Türkiye'nin bize böyle bir destek vermesi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Önal'ın Gürcistan temasları devam ediyor.

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Elektronik müziğin efsane ikilisi Daft Punk ayrıldı Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Genç kadının sır ölümü! Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz         
20:43
DSÖ'den zehir zemberek aşı açıklaması: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor DSÖ'den zehir zemberek aşı açıklaması: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor         
20:23
Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın annesi saldırıya uğradı         
20:08
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil         
19:29
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı         
18:35
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Huysuz Virjin'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor Huysuz Virjin'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor         
08:24
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 22:01:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Tiflis'te Gürcü mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei