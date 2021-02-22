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Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, başkent Tiflis'te Dışişleri Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile bir araya geldi.

Önal ve Darsalia, Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava'nın katılımıyla görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren basına kapalı toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Önal, dışişleri bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler kapsamında Gürcü meslektaşıyla bugünkü görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

İkili ilişkiler bağlamında Gürcistan'ın çok önemli bir ortak ve iki ülke arasında stratejik ilişkiler olduğunu aktaran Önal, "Stratejik düzeyde koordinasyon yapıyoruz, liderler düzeyinde. Aynı zamanda üçlü formatlarımız da var. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının toplantısını planlamıştık ve yakın zamanda yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Önal, Gürcistan'la ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra ulaştırma ve enerji ağları bakımından çok önemli ilişkiler olduğunu ifade etti.

Güney Kafkasya'da yeni bir stratejik durum ve statükoda değişiklikler olduğuna dikkati çeken Önal, "Yapmaya çalıştığımız bölgesel düzlemde barış, istikrar ve iş birliğine katkıda bulunacak yeni açılımlar yapmak. Bütün bu konularda meslektaşımla birlikte çok yararlı istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de bu eşgüdümü sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye ile Gürcistan arasında yakın stratejik iş birliği mevcut"

Darsalia da "Türkiye ile Gürcistan arasında yakın stratejik iş birliği mevcut. Ülkeler arasındaki bu güçlü ilişkiler Gürcistan için son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Bölgesel güvenliğin artırılması yönünde iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin önemli olduğunu vurgulayan Darsalia, "Tüm bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesi açısından ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliği bir temel konumundadır." dedi.

Darsalia, toplantıda, ikili iş birliği, bölgesel gelişmeler, Türkiye ile Gürcistan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iş birliği gibi konuları ele aldıklarını dile getirerek "Görüşmede ülkelerimiz için öncelikli konuları ele aldık." dedi.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecini güçlü şekilde destekleyen komşu ve stratejik bir ülke olduğunu belirten Darsalia, "Türkiye Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güçlü şekilde destekliyor. Ayrıca Türkiye bizim NATO ile entegrasyon sürecimize somut destek sağlıyor. NATO'nun en önemli üye ülkelerinden biri olan Türkiye'nin bize böyle bir destek vermesi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Önal'ın Gürcistan temasları devam ediyor.