Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle görüştü

19.04.2022 13:57
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Kongre heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Önal'ın Senatör Richard Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyetiyle görüştüğü belirtilerek "Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ele alınmış, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Shelby başkanlığındaki ABD Kongre heyeti, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA

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