Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, UAEA Başkanı Grossi ile görüştü - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) iki temel karar alma organından biri olan Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumunun (AGİF) Türkiye'nin Dönem Başkanlığındaki ilk toplantısına katılmak üzere dün Viyana'ya gelen Önal, burada ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Önal, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky-Tieffenthal ile yaptığı görüşmelerin ardından UAEA Başkanı Grossi'ye bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi temsilciliğinden yapılan açıklamada, görüşmede Bakan Yardımcısı Önal, Grossi'ye yeni görevinde başarılar diledi ve Türkiye'nin kendisine gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin ilgili kurumları ile UAEA arasındaki işbirliği olanaklarının kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.