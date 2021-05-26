Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı ile bir araya gelecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Yunanistan'da bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmışlardı. Bu çerçevede, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile 29 Mayıs 2021 tarihinde Kavala'da bir araya gelecektir" denildi.