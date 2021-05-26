Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunan mevkidaşı Fragoyannis ile bir araya gelecek - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan tarihinde Ankara'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmışlardı. Bu çerçevede, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile 29 Mayıs'ta Kavala'da bir araya gelecek. - ANKARA