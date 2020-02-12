Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel...

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel..., System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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