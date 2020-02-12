Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel... - Son Dakika

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel...
6 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin bakanlıkta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. - ANKARA
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