Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pentagon'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pentagon'da temaslarda bulundu

15.09.2022 22:28
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Pentagon'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müşteşarı Colin Kahl ile bölgesel istikrar ve ikili ilişkileri ele almak üzere Pentagon'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müşteşarı Colin Kahl ile bölgesel istikrar ve ikili ilişkileri ele almak üzere Pentagon'da bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Önal, başta ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma kapsamındaki istişareler olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Washington'da temaslarda bulunuyor.

Önal'ın Washington'daki görüşmelerinin ilk ayağı ABD Savunma Bakanlığı oldu. Bakan Yardımcısı burada, ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müşteşarı Kahl ile görüştü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay David Herndon, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, iki üst düzey yetkilinin bölgesel ve ikili ilişkileri görüştüğünü kaydetti.

Yarbay Herndon, "Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşar Dr. Colin Kahl, bölgesel istikrarın geliştirilmesi, savunma iş birliğinin sürdürülmesi ve NATO'nun güçlendirilmesi konularında ortak çıkarları görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Müsteşar Kahl ve Bakan Yardımcısı Önal, bölgesel anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğun önemi konusunda anlaştılar." ifadelerini kullandı.

Önal, daha sonra ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile Stratejik Mekanizma Kapsamında görüşmeler yapmak üzere Dışişleri Bakanlığına geçti.

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Kaynak: AA

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