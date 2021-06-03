Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen Bruxircle İlkbahar Programı kapanış etkinliği çevrimiçi olarak 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, genç katılımcılarla kendi kariyer tecrübelerini paylaştı ve Türkiye-AB ilişkileri, AB reform ve katılım sürecimize dair değerlendirmelerde bulundu.