Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bruxircle İlkbahar Programının Çevrimiçi Kapanış Toplantısına Katıldı
03.06.2021 12:23
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen Bruxircle İlkbahar Programı kapanış etkinliği çevrimiçi olarak 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında desteklenen Bruxircle İlkbahar Programı kapanış etkinliği çevrimiçi olarak 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı kapanış konuşmasını gerçekleştirdiği programda, genç katılımcılarla kendi kariyer tecrübelerini paylaştı ve Türkiye-AB ilişkileri, AB reform ve katılım sürecimize dair değerlendirmelerde bulundu.
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