Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına Seçilen Şafak Müderrisgil ile Biraraya... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına Seçilen Şafak Müderrisgil ile Biraraya...
04.06.2021 15:19
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yeni kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına seçilen Şafak Müderrisgil ile 3 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı yeni kurulan Etki Yatırımı Danışma Kurulunun Başkanlığına seçilen Şafak Müderrisgil ile 3 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Müderrisgil'e çalışmalarında başarılar dileyen Büyükelçi Kaymakcı, etki yatırımının ülkemizde yatırımlara sürdürülebilirlik, kazanç ötesi yarar ve ölçülebilirlik getireceğini belirtti.
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