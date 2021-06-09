Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarafından Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları"... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarafından Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları"...
09.06.2021 14:23
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 7 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında öğrenci...
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 7 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında öğrenci ve akademisyenlerimizle bir araya geldi.
Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin yanı sıra AB eğitim ve burs programları ve proje fırsatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer olanaklarının ele alındığı etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bilimin her alanında gelişmeyi desteklediklerini ve AB projelerinin bu yönde değerli katkılar sağladığını belirtti.
Son Dakika 15:06 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak