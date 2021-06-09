Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarafından Düzenlenen "Gençlerle AB Buluşmaları"... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Avrupa Dayanışma Programı Koordinatörlüğü tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 7 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" konferansında öğrenci ve akademisyenlerimizle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin yanı sıra AB eğitim ve burs programları ve proje fırsatları ile Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer olanaklarının ele alındığı etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bilimin her alanında gelişmeyi desteklediklerini ve AB projelerinin bu yönde değerli katkılar sağladığını belirtti.