Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile 8 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Toplantıda, Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi ortaklığıyla ülkemizde gerçekleştirdiği projeler ayrıntılı olarak görüşüldü.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile Biraraya Geldi - Son Dakika