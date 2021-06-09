Toplantıda, Avrupa Birliği 'nin Avrupa Konseyi ortaklığıyla ülkemizde gerçekleştirdiği projeler ayrıntılı olarak görüşüldü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı , Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile 8 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.

Son Dakika › Toplum › Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Konseyi Ankara Proje Destek Ofisi Başkanı Cristian Urse ile Biraraya Geldi - Son Dakika

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