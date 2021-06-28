Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (Kei) Ülkeleri Diplomasi ve Gurme Buluşmasına... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde Gebze'de düzenlenen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Ülkeleri Diplomasi ve Gurme Buluşmasına katıldı.

Etkinlikte, Karadeniz bölgesinde ticaret, turizm ve gastronomi alanlarında bölgesel işbirliğinin önemi ve bu alanlarda ortak projeler gelişmesi konusunda yapılabilecekler ele alındı.