Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı İl İl Avrupa Birliği: Osmaniye Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Osmaniye Valiliği ile işbirliği içerisinde çevrim içi olarak29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen"İl İl Avrupa Birliği: Osmaniye" etkinliğinde gençler ilekamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve medya temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı söz konusu etkinlikte, ikili ilişkilerimiz hakkında bilgiler veren Büyükelçi Kaymakcı, AB'ye katılım sürecimizde yerel aktörlerin gösterdiği kararlılık ve çabalarının önemine vurgu yaptı.