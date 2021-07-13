Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu Tarafından Düzenlenen "Türkiye - AB İlişkileri"... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı TED Koleji Mezunları Topluluğu 'Kolejliler Konuşuyor' tarafından Başkanlığımızla eşgüdüm halinde 12 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen, "Türkiye - AB İlişkileri" konferansında öğrenci ve akademisyenlerimizle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin ele alındığı etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB üyeliğinin Türkiye için olduğu kadar AB için de değerli olduğunun altını çizdi.