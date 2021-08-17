Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması"... - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması"...

17.08.2021 21:29
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması"...

IPA II Döneminde Lider Kurum olarak görev yaptığımız Temel Haklar Alt Alanı 2016 yılı Programlaması kapsamında uygulanmakta olan "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması" Projesinin Açılış Toplantısı 17 Ağustos 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve...

IPA II Döneminde Lider Kurum olarak görev yaptığımız Temel Haklar Alt Alanı 2016 yılı Programlaması kapsamında uygulanmakta olan " Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması" Projesinin Açılış Toplantısı 17 Ağustos 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı projenin önemine vurgu yapmış ve projenin Türkiye'de kadın-erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin geliştirilmesi ile kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtmiştir.

Proje ile kadın-erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin uygulanması için ilgili kamu kurumları ile yerel düzeyde seçilen dört pilot belediyenin kapasitesi artırılacaktır.

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Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması'... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması"... - Son Dakika
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