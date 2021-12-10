Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB'nin Geleceği ve Türkiye" konulu Çevrimiçi Toplantıya Katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB'nin Geleceği ve Türkiye" konulu Çevrimiçi Toplantıya Katıldı

10.12.2021 19:16
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB'nin Geleceği ve Türkiye" konulu Çevrimiçi Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğiyle düzenlenmekte olan "AB'nin Geleceği ve Türkiye Webinar Serisi" kapsamında 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye: İklim-nötr...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğiyle düzenlenmekte olan "AB'nin Geleceği ve Türkiye Webinar Serisi" kapsamında 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye: İklim-nötr geleceğe doğru" konulu çevrimiçi toplantıda açılış konuşması gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim-nötr bir geleceğe doğru giden yolda AB ve Türkiye arasında yapılabilecek işbirlikleri konuları ele alındı.

Kaynak: Habermetre
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Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'AB'nin Geleceği ve Türkiye' konulu Çevrimiçi Toplantıya Katıldı - Son Dakika

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