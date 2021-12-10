Toplantı kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim-nötr bir geleceğe doğru giden yolda AB ve Türkiye arasında yapılabilecek işbirlikleri konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı , İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğiyle düzenlenmekte olan "AB'nin Geleceği ve Türkiye Webinar Serisi" kapsamında 10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye: İklim-nötr geleceğe doğru" konulu çevrimiçi toplantıda açılış konuşması gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'AB'nin Geleceği ve Türkiye' konulu Çevrimiçi Toplantıya Katıldı - Son Dakika

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