Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 15 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubunun 26. toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı toplantıda "AB-Türkiye ilişkilerinde Son Gelişmeler" başlıklı konuşmasında, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik önemini vurgulayarak Türkiye-AB ilişkilerindeki istikrarın tüm bölge için hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler arasındaki diyaloğun ve bu alanda yürütülen projelerin katılım sürecine etkisine de vurgu yapan Büyükelçi Kaymakcı, yeşil dönüşüm sürecinin de yaşanacağı önümüzdeki dönemde Avrupa Bölgeler Komitesi ile yakın çalışmanın önemine değindi.