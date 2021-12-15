Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

15.12.2021 20:15
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 15 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubunun 26. toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 15 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubunun 26. toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Kaymakcı toplantıda "AB-Türkiye ilişkilerinde Son Gelişmeler" başlıklı konuşmasında, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik önemini vurgulayarak Türkiye-AB ilişkilerindeki istikrarın tüm bölge için hayati öneme sahip olduğunu hatırlattı. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler arasındaki diyaloğun ve bu alanda yürütülen projelerin katılım sürecine etkisine de vurgu yapan Büyükelçi Kaymakcı, yeşil dönüşüm sürecinin de yaşanacağı önümüzdeki dönemde Avrupa Bölgeler Komitesi ile yakın çalışmanın önemine değindi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış Ruanda soykırımı kurbanları Ankara'da anıldı Ruanda soykırımı kurbanları Ankara'da anıldı

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Lüks aracı tanınmaz halde! Immobile'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "300 milyar dolar getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlar tefeciliğe soyundu
19:28 Tam bir orta saha savaşı var!
19:23 Hilal Kaplan'la evlenen Tevfik Emre Sarı hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da muhalefete sert eleştiri: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
18:15 Erzincan'da genç öğretmen, ailesiyle yaşadığı evde iple asılmış halde bulundu
18:20 Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir mutluluk da Karayolları yaşadı
18:10 Premier Lig'de zirve karıştı! Arsenal, şampiyonluk yolunda fena tökezledi
18:01 Düşme hattı alev alev! Giresunspor, Sivasspor'u tek golle geçti
17:15 Ankara'da çamaşır makinesi tartışması kanlı bitti! Ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2023 21:23:19. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement