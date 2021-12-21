Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı "Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu"na Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 'nın açılış konuşması yaptığı sempozyum kapsamında, konuya yönelik bir konferans ve atölye çalışmaları düzenlendi.

"İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi" kapsamında "Gençliğin Hak Arama Kültürü" temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu 21 Aralık 2021 tarihinde Ankara Sheraton Otel 'de gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

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