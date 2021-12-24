Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mamadov ile Biraraya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Azerbaycan'ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Reşad Mamadov ile 21 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi.
Büyükelçi Mamadov'un nezaket ziyaretinde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası alanda işbirliği imkanları ele alındı.
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