Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ASO'nun geleneksel Büyükelçiler Resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ASO'nun geleneksel Büyükelçiler Resepsiyonu'na katıldı

15.09.2022 09:50
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ASO'nun geleneksel Büyükelçiler Resepsiyonu'na katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Bizim amacımız diplomatik misyonları ve Ankara sanayicisini bir araya getirmek, ortak hedefler belirlemek ve Ankara'mızı ve Türkiye'mizi birlikte çok daha iyi noktalara taşımak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Bizim amacımız diplomatik misyonları ve Ankara sanayicisini bir araya getirmek, ortak hedefler belirlemek ve Ankara'mızı ve Türkiye'mizi birlikte çok daha iyi noktalara taşımak." dedi.

Ankara Sanayi Odasının 11'inci Büyükelçiler Resepsiyonu, Etnografya Müzesi'nde siyasetçiler, yerel yöneticiler, yabancı misyon temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaymakcı bu tür organizasyonlarla herkesin Türkiye'ye katkı sağlamasının amaçlandığını kaydederek, "Bizim amacımız diplomatik misyonları ve Ankara sanayicisini bir araya getirmek, ortak hedefler belirlemek ve Ankara'mızı ve Türkiye'mizi birlikte çok daha iyi noktalara taşımak. Tabii bunları yaparken Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olduğumuzu, Gümrük Birliği'nin tarafı olduğumuzu, vizenin iş insanları önünde engel olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Program kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası müzik dinletisi sundu.

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ASO 11'İNCİ BÜYÜKELÇİLİKLER RESEPSİYONU GERÇEKLEŞTİ ASO 11'İNCİ BÜYÜKELÇİLİKLER RESEPSİYONU GERÇEKLEŞTİ ASO 11'inci Büyükelçilikler Resepsiyonu gerçekleşti ASO 11'inci Büyükelçilikler Resepsiyonu gerçekleşti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ASO'nun geleneksel Büyükelçiler Resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika

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