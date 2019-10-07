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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran İsviçre'de

32 dakika önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun taşındığı yeni binayı gezdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran İsviçre'de, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun taşındığı yeni binayı gezdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'de bulunan Bakan Yardımcısı Kıran, yeni yerine taşınan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu binasında incelemelerde bulundu.

Başkonsolos Mehmet Sait Uyanık, Konsolosluğun yeni binası hakkında Kıran'a bilgi verdi.

Uyanık, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın da eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Kıran'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Kıran da Uyanık'a "ziyaret anı tabağı" hediye etti.

Yapılacak son düzenlemelerin ardından yeni Konsolosluk binasının resmi açılışının gelecek günlerde yapılması bekleniyor.

Yavuz Selim Kıran, İsviçre, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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