Dışişleri Bakanı Bayramov: "Kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Bayramov: "Kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum"
13.01.2021 18:22
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" dedi.
(İHA)
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